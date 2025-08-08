¡Tensión al límite! El reñidísimo duelo entre Rafa Castaño y Montse en 'Agárrate al sillón'

Descubre cómo ha sido el duelo entre los dos concursantes

Rafa Castaño, al borde de la derrota en ‘Agárrate al sillón’: su trepidante duelo final con Luis

Compartir







Rafa Castaño acumula 20 victorias y 74.000 euros, y como el actual campeón del concurso que es, esta tarde vuelve a jugarse su puesto con la llegada de seis nuevos participantes que intentan arrebatarle el sillón en el programa presentado por Eugeni Alemany.

En esta ocasión, Rafa Castaño se ha enfrentado a Arturo, Antonio, María Jesús, Luis, Montse y Álex, los seis nuevos contrincantes que luchan por arrebatarle el trono al campeón ¿conseguirá alguno su objetivo y destronará al rey del concurso?

Tras un programa con unas puntuaciones muy igualadas, Montse ha conseguido vencer a todos sus compañeros y lha llegado al final con un total de 23 puntos, por lo que se ha enfrentado con el campeón hasta el momento de 'Agárrate al sillón'.

Montse, que es madre de siete hijos y que tiene un gran conocimiento en varios temas, ha logrado responder correctamente a 14 preguntas, pero Rafa Castaño ha conseguido adelantarla y se ha posicionado en primer lugar con 19 aciertos.

Tras el duelo de infarto, Rafa ha vuelto a su sillón y ha sumado un total de 21 victorias y 78.200 euros , mientras que Montse, que ha jugado estupendamente, ha conseguido llevarse a casa 1.000 euros y se ha mostrado muy contenta de haberse enfrentado al actual campeón.