Unos audios alertaron a Violeta Mangriñán de que Julen podría haber estado con una chica mientras le pretendía a ella en el torno

‘Mujeres y hombres y viceversa’ supuso una auténtica revolución, llevando a nuestras casas el amor cada día. Ahora, en Mediaset Infinity puedes disfrutar de los tronos completos de tres grandes tronistas, entre ellas Violeta Mangriñán, de la que recuperamos este momento en el que una confidencia sobre Julen, uno de sus pretendientes favoritos entonces, le dejó impactada.

Violeta no quería tomarse las cosas muy a pecho ni dejar que le afectaran para poder llevar adelante su trono… pero una confidencia sobre Julen le había dejado sin palabras. El aludido negaba, miraba a Abel (otro de los pretendientes) para decirle que no cantara “victoria” y Violeta explicaba que, según le habían contado, Julen habría estado con una chica mientras ya estaba conquistándole a ella en el trono.

Es más, antes de empezar el programa, alguien le había enseñado unos audios en los que una chica llamada Lucía decía haber pasado una noche de fiesta con otra chica, Julen y un amigo: “Uno se fue con una y Julen con la otra”.

“¿Crees que te estoy vacilando?”, le preguntaba Julen, que lo negaba todo, le juraba que estaba ahí por ella y que solo tenía ojos para su tronista. Sin embargo, ella se marchaba de plató y Julen corría tras ella para convencerla: “Confía en mí, te lo juro, a mí también me cuesta confiar pero hacen esto porque lo nuestro es real”.

A Violeta le costaba, pero finalmente le daba un voto de confianza y se fundían en un abrazo.

