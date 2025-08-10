Eugeni Alemany, sin palabras ante la respuesta de la concursante en 'Agárrate al sillón'

‘Agárrate al sillón’ nos suele dejar algún que otro momentazo fruto de los nervios que sufren los concursantes cuando tienen que responder alguna de las preguntas planteadas por el presentador del programa, Eugeni Alemany. En esta ocasión, ha sido a Ana a quien le han traicionado los nervios.

La pregunta planteada era la siguiente: ‘¿Qué deporte se realiza con careta y el color oficial de su equipación es el blanco?’ Tras decir ‘Lo dudo’, las cuatro opciones que se le plantean a Ana son: boxeo, béisbol, esgrima y petanca agresiva.

La respuesta de Ana que sorprende a Eugeni Alemany

Tras unos segundos de silencio en los que Ana trataba de encontrar la respuesta adecuada a esa pregunta, ha respondido ‘petanca agresiva’, lo que ha sorprendido mucho a Eugeni Alemany, pues no se esperaba, para nada, que esa fuese su respuesta.

Rápidamente, todos reaccionan y alguno que otro se lleva las manos a la cabeza en señal de sorpresa, pues no solo coinciden al pensar que la respuesta correcta es ‘la esgrima’, si no que la petanca agresiva es un deporte que, como tal, no existe.

Ana se excusa diciendo que un gesto realizado por parte del presentador cuando ha dicho ‘petanca agresiva’ le ha confundido y por eso le ha llevado a dar por buena esa opción de respuesta. Pero nada más lejos de la realidad: “Yo he hecho ese gesto porque me parecía tan jocoso y tan poco creíbles…”, alega el presentador.