Comienza un nuevo programa de ‘Agárrate al sillón’ y Eugeni Alemany empieza a emplear lenguaje coloquial propio de los jóvenes porque ha descubierto que el programa lo ven mucha gente joven. Además, cuando Rafa Castaño entra en el plató, el presentador, siguiendo con esta jerga actual, le pregunta al Campeón si él es un gymbro.

En este sentido, Rafa Castaño asegura acudir con asiduidad al gimnasio, pero no se considera un gymbro porque dice “no estar tan metido en el tema”. Y ¿cuál es su rutina?, quiere saber Eugeni porque ya sabe que Rafa se entrena de manera mental para seguir sumando programas en ‘Agárrate al sillón’, pero ¿qué hay del físico?

La clave para estar activo y en forma, según Rafa Castaño

“Bueno, pues nada… Un poquito de máquina, un poquito de cardio… nada, rutina normal”, confiesa el Campeón ante la curiosidad del presentador. Pero hay algo más y que es súper importante para mantenerse de manera activa física y mentalmente: “Dormir bien”, asegura Rafa Castaño. Esta sería la clave.