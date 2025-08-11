Unplugged 11 AGO 2025 - 12:44h.

Nagore Robles criticaba que Marina fuera tan exigente con los pretendientes que querían pretenderla

Un incidente cambió el rumbo de su cita: así fue el tercer encuentro entre Marina Ruiz y Ramiro en 'Mujeres y hombres y viceversa'

Si has llegado hasta aquí es porque eres un nostálgico como nosotros y echas de menos ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, el programa que durante más de diez años regaló a su audiencia grandes momentos de amor, tensión y sentimientos a flor de piel. Por lo que, seguramente te alegrará saber que este fenómeno televisivo está disponible en una plataforma: Mediaset Infinity, donde podrás encontrar los tronos completos de Marina Ruiz, Violeta Mangriñán y Melyssa Pinto.

En esta plataforma encontrarás todos los tronos y sus correspondientes momentos icónicos que en un momento dado consiguieron hacerte disfrutar de este formato. Uno de ellos seguramente fue el momento en el que Marina Ruiz reaccionó al escuchar lo que Nagore Robles opinaba de ella.

La sinceridad de Nagore Robles

Un nuevo pretendiente llegaba al plató de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ilusionado por conocer a la andaluza. Antonio, de 21 años, era un peluquero murciano cuya carta de presentación no acabó de encajar a la tronista pues él mismo aseguraba que no había noche que saliese de fiesta y no ligase.

De hecho, fue Violeta quien en parte le confirmó sus sospechas pues según contaba su compañera de trono, ella misma se encontró en un bolo a ese chico y le dijo que quería entrar para pretenderle a ella. Una información que él rápidamente desmintió asegurando que solo fue a preguntarle si sería buen pretendiente para Marina.

A pesar de parecerle un hombre “muy guapo”, a la tronista continuaba sin inspirarle mucha confianza su carta de presentación. Al escucharlo, Nagore decidió mandar un mensaje a todos aquellos que estuviesen pensando en pretenderla: “Ella quiere ser la más guapa del mundo mundial, la más simpática y la más agradable y si no, no es para vosotros”.

La cara de Marina era un poema: “Pero, ¡¿qué dices?! A ti te viene una persona que le encanta salir de fiesta y que todas las noches liga, ¿Te inspira confianza? Pues lo siento mucho, a mí no”. Y es que Nagore consideraba que lo que quería realmente la tronista era “un ratón de biblioteca”. “Vas de ofendida y eres una consentida”, le decía la consejera, provocando la reacción de Marina: “¡¿Esta mujer tiene un problema conmigo?!”.

