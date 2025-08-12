Unplugged 12 AGO 2025 - 09:37h.

Rememora el primer encuentro entre Melyssa Pinto y Alberto Santana en 'Muejeres y hombres y viceversa'

Disfruta del trono completo de Melyssa Pinto en Mediaset Infinity

Ya está disponible el trono completo de Melyssa Pinto en 'Mujeres y hombres y viceversa' en Mediaset Infinity. Dale al play y vive (o revive) cada emoción de su paso por el programa ¡No te lo puedes perder!

Alberto Santana y Melyssa Pinto se conocieron en 'Mujeres y hombres y viceversa' cuando ella fue de pretendienta al trono de él y acabaron formando una de las parejas televisivas más queridas, aunque tras varios meses de amor, la pareja rompió sorprendiendo a todos.

En este vídeo recordamos el momento en que Alberto Santana y Melyssa Pinto se conocieron por primera vez en el plató del programa. Un encuentro cargado de química en el que Santana decidió darle una oportunidad a Melyssa, sin imaginar que, tiempo después, ella se convertiría en una de las tronistas más recordadas.

Melyssa se presentaba, algo tímida y nerviosa, pero muy directa: ''Veo que tienes los objetivos claros, espero que realmente vengas a buscar el amor. Busco un hombre y como veo en ti un hombre, pues aquí estoy. Tengo las cosas claras, quiero estabilidad y un futuro''.

¡Dale al play y revive el momentazo en el que el tronista y la pretendienta se conocieron en el programa del que poco después saldrían de la mano!

