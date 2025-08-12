"Es la concursante top": las tronistas que mejor aprovecharon la fama según los colaboradores de 'Vav'

Adriana Dorronsoro y Pepe del Real analizan sin filtros las carreras de Melyssa, Violeta y Marina tras su paso por el dating show de Telecinco

'Mujeres y Hombres y Viceversa' marcó a toda una generación y sigue dando que hablar, sobre todo ahora, que Mediaset Infinity ha vuelto a emitir tres de los tronos más icónicos de la historia del programa.

La nostalgia funciona y las conversaciones sobre aquellos concursos vuelven a instalarse tanto en las mesas de tardeo por toda España como en los pasillos de Telecinco. En los estudios de la cadena, pillamos a los colaboradores de 'Vamos a ver' para preguntarles su opinión sobre este programa y pedirles que analicen a las concursantes. Porque cuando se trata de rememorar los mejores momentos del mítico dating show de Mediaset, cada uno tiene sus preferencias bien claras. Y es que hablar de 'MyHyV' es hablar de una era dorada donde nacieron amores frente a cámara, se rompieron corazones y, sobre todo, surgieron personalidades que han sabido reinventarse en el mundo del espectáculo y las redes sociales.

Los colaboradores tienen claro quiénes son sus favoritas

Adriana Dorronsoro lo tiene clarísimo cuando le preguntamos por su trono preferido: "Melyssa, es que me encanta ella". La periodista no duda ni un segundo en posicionarse del lado de la que fuera una de las tronistas más queridas del programa. Y es que Melyssa Pinto supo conectar con la audiencia desde el primer momento, convirtiéndose en una de las caras más recordadas de la historia del programa.

Pero Pepe del Real se decanta por otro team completamente diferente: "Violeta, ellos me parecen una parejaza", refiriéndose a la relación que mantiene con Fabio, y añade con esa sonrisa pícara que le caracteriza: "Para muestra, los tenemos ahí en la vida". El colaborador no puede evitar hacer referencia a la sólida relación que la pareja que se conoció en 'Supervivientes 2019' ha mantenido fuera del programa, demostrando que el amor sí puede surgir en los platós de televisión. ¡Dale play al vídeo y descubre por qué son sus favoritas!

La batalla de las reinvenciones profesionales

Pero la cosa se pone verdaderamente interesante cuando abordamos el tema de la reinvención profesional. Porque una cosa es triunfar en el programa y otra muy diferente es saber aprovechar esa fama para construir una carrera sólida. ¿Quién ha sabido dar mejor el salto al éxito empresarial y mediático?

Dale play al vídeo y súmate al debate.

Las propuestas más arriesgadas

Pepe del Real tenía más munición guardada en la recámara. Su admiración por Violeta llega hasta tal punto que directamente se atreve a hacerle una propuesta profesional.

Y sobre Melyssa, aunque no escatima en alabanzas, Pepe tiene una reflexión de lo más curiosa: "A Melyssa la veo tan buena que a veces me dan ganas de decirle: Chica, date un poco de caña en la vida".