El presentador se ha mostrado de lo más agradecido con el detalle de la pequeña

El nuevo programa de 'Agárrate al sillón' ha traido consigo una sopresa muy especial para Eugeni Alemany. Laura, David, Patricia, César, Andrea y Luis han conformado la nueva tanda de aspirantes a intentar arrebatar a Rafa Castaño el sillón de campeón. Y uno de ellos ha sorprendido al presentador con un regalo que no esperaba.

"Por cierto, tengo una cosa para ti", le anunciaba David cuando le llegaba el turno de responder a las primeras preguntas de la tarde. "Mi hija te quiere hacer un regalito", continuaba mientras le mostraba lo que tenía para él.

Eugeni se acercaba preguntando el nombre de la pequeña. "Se llama Daniela", respondía el concursante. Y el presentador no dudaba en mostrarse de lo más agradecido y extendía su mano para que David le colocara "la pulsera de la suerte".

"Me ha hecho a mí una, y otra para ti", le explicaba. Eugeni le mandaba un mensaje a la pequeña y lucía su nueva pulsera: "Muchas gracias, me encanta. Muy chula, Daniela, muchas gracias. A ver si le trae suerte a tu papi", finalizaba.