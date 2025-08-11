Miguel Salazar Madrid, 11 AGO 2025 - 21:33h.

Sheila ha traído por sorpresa a su madre a 'El diario de verano' para pedirle perdón por sus problemas del pasado

Un perdón a tiempo. Sheila ha decidido sorprender a su madre Mari en 'El diario de verano' con unas disculpas por sus malas reacciones mientras tenía problemas de adicción. La emoción estaba servida.

Sheila tiene ahora 33 años. La joven balear, cuando tenía 15 años, empezó a conocer el mundo de la noche y se le fue de las manos. Un hecho trágico la sorprendió a esa edad y terminó pagándola con lo que más quería. "Me falleció una pareja y me lo encontré muerto cuando me desperté", relata a Cristina Lasvignes. Su vida consistía en "calle, fiesta y trabajo".

El trágico pasado de Sheila

La mujer ya pidió ayuda al programa 'Hermano Mayor' para poner fin a su descontrol. Sheila insultaba a su madre. No solo eso. Llegó a robarle a sabiendas de que sufría con sus malas contestaciones y su incapacidad para controlarla. En esa ecuación entraba además sus adicciones con las drogas y el alcohol. Tras su aparición en el programa, la relación familiar se fue relajando pero volvieron los problemas.

Así que Sheila ingresó en un hospital tras limpiar un cuartel de la Guardia Civil. Allí entró en 'Proyecto Hombre'. "Salí y me dieron una paga. Ahora estoy trabajando", relata. Por eso cree que es el mejor momento de decirle 'perdón' a su madre.

"Quiero pedirte perdón y que recuperes la confianza. Te he hecho un montón de daño", le decía la joven mientras contenía la emoción y veía a su madre llorar. Sheila le pedía a Mari que esté tranquila con sus problemas de adicción, ya que está segura de que ahora es el mejor momento de salir adelante. Sin embargo, su madre le ha trasladado que le falta algo más de confianza en superarlos, aunque cree que va por buen camino.