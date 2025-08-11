Miguel Salazar Madrid, 11 AGO 2025 - 22:58h.

Así ha sido el lacrimógeno momento entre Carmen López y su entrenador en 'El diario de verano'

"Quiero que se sienta guapa": La sorpresa de una peluquera a su amiga Lourdes tras dos ictus que le paralizaron la parte izquierda del cuerpo

Compartir







Carmen López es ejemplo de esfuerzo, superación y ganas. La joven asturiana de 28 años nació con un glaucoma. Podía ver colores y manchas, hasta que a los 8 años pierde por completo la visión. Su discapacidad no le ha impedido que luche por sus sueños, todos conseguidos con la ayuda de su entrenador, Lucas García.

Carmen ha sido 6 veces campeona de España y una del mundo en surf

La asturiana acumula un palmarés a sus espaldas que hace que sea conocida por todos como 'la primera sufrista invidente de España': Carmen López es 6 veces campeona de España y una vez campeona del mundo. Es un huracán en el agua. "Fuera del mar soy la chica del perro y del bastón y en el agua soy una chica que surfea", relata a Cristina Lasvignes en 'El diario de verano'. En resumen, ella se siente la verdadera Carmen cuando coge una ola y se adentra en el mar Cantábrico.

Lucas es la persona que creyó en ella desde el minuto uno. Tras pasar por varios deportes -equitación, patinaje artístico o boxeo-, Carmen López encontró a los 15 años su verdadera pasión. "Era voluntaria en una asociación de chicos con discapacidad intelectual. Una de esas actividades era ir a surfear y yo les pensaba acompañar pero me acabé metiendo con ellos", relata.

Nadie quería enseñarle a surfear por su condición

Actualmente es una de las que más jugo le sacó al surf de todo el equipo. Su motivación por el deporte no le fue nada fácil desarollarla. Aprendió de un primer entrenador que, al tiempo, se tuvo que cambiar de ciudad. Más tarde se encontró con que nadie quería enseñarle debido a su condición, hasta que dio con Lucas, un hombre que admite aprender todos los días del mar con Carmen.

La comunicación entre una y otro ha pasado por todas las etapas. Desde unos duros inicios donde les costaba entenderse -aunque se lo tomaban con humor-, llegaron a creer que los "silbidos" eran la mejor fórmula para comunicarse en agua.

"La confianza es ciega"

Carmen López ha decidido sorprender a su entrenador en el programa de Telecinco con unas palabras de agradecimiento. "La confianza es ciega. Esa es la frase que mejor define nuestra relación porque juntos formamos un equipo excepcional. Eres la voz que me guía entre las olas y gracias a ti he podido cumplir cada uno de mis sueños. No fue fácil encontrar a un entrenador que se atreviera a acompañarme con mi condición y tú lo hiciste. Gracias por creer en mí y por no soltar mi mano y confiar siempre, te quiero", le ha lanzado como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Para Lucas es "un placer" entrenar a López. "Me ha dado una forma de ver el deporte y la discapacidad... de normalizarla sobre todo", dice asegurando que "recibe" más cosas de las que da cuando están juntos.