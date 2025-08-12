Alberto Samperio 12 AGO 2025 - 20:53h.

Marta se ha fundido en un fuerte abrazo con su ciberamiga Techi después de pasar años hablado por el móvil

'El diario del verano' ha hecho posible que dos jóvenes se conozcan en persona después de pasar nada más y nada menos que diez años hablando a través de una aplicación de mensajería. Las ciberamigas se han reencontrado en el programa y no han podido evitar emocionarse dejando a su paso un mar de lágrimas.

La primera que ha entrado al plató ha sido Marta, una chica de 34 años de Zaragoza. La joven le ha explicado a la presentadora que su amiga Techi era muy importante para ella: "Es una persona muy especial para mí. Ha estado en los mejores, peores y difíciles momentos de mi vida".

Marta también ha recordado que empezaron a hablar por WhatsApp y a forjar su relación a través de un grupo de maquillaje. "Me empezó a hablar ella... A raíz de eso yo dije por el grupo que tenía cáncer de colon y de ahí me habló por privado", ha confesado la zaragozana.

Y es que su amiga Techi le ha ayudado desde la distancia todos estos años. "Desde el fallecimiento de mi abuelo, de mi padre y de mi abuela", ha dicho entre lágrimas Marta. Techi siempre le ha dado fuerzas a su amiga para superar el cáncer, ya que Marta ha estado completamente hundida.

"Sinceramente me quería quitar la vida. Ella en ese momento me dijo que había gente más grave que yo. Ella es como mi amiga, mi psicóloga...", ha explicado la zaragozana. Además de apoyarle en todo lo que ha podido, Techi siempre le ha hecho algunos detalles.

En el momento en el que Marta se quedó embarazada por una fecundación in vitro, la joven tenía miedo de ir a un concierto de Andy y Lucas, pero Techi le hizo un Bizum para animarle a ir con su pareja. Diez años después ambas se han fundido en un gran abrazo y Marta le ha podido regalar a su amiga unas camisetas del grupo musical que consiguió aquel día tan especial.