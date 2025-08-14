Alba ha dejado a todos alucinados con la cantidad de aciertos que ha conseguido

Compartir







En el nuevo programa de 'Agárrate al sillón', seis nuevos concursantes se han animado a enfrentarse a Rafa Castaño. Jordi, Andrea, Aitor, Alba, Jorge y Esther han sido los contrincantes de nuestro campeón, que ha vuetlo un día más al sillón tras 25 victorias y con 93.200 euros acumulados.

Uno de ellos ha dejado completamente alucinados a Eugeni Alemany y Rafa Castaño. Se trata de Alba. Aragonesa, profesora y políglota. A día de hoy ya habla ocho lenguas, y continúa ampliando sus conocimientos.

Desde el primer momento acertaba todas las preguntas que le lanzaba el presentador. Alcanzando la fase final del concurso, la que decidiría cuál de ellos se enfrentaría al campeón en la gran prueba final, pasaba algo que dejaba a todos boquiabiertos.

Al llegarle el turno a Alba, Eugeni le anunciaba algo completamente inesperado: "Todos tus compañeros han acertado, pero tengo que decirte que eso a ti te daba un poquito igual, porque desde el principio, en este 'Parte y reparte', ya eras la oponente del programa. Es la primera vez desde que empezamos las emisiones del programa que ha pasado esto", decía.

No obstante, el presentador le animaba a enfrentarse a su pregunta: "Solamente creo que por mantener el pabellón, por este prestigio con el que has llegado hasta este momento del programa, debes de acertar", le decía antes de lanzarle su pregunta. Una pregunta que, tal y como había venido haciendo, acertaba sin problema una vez más.