De Tamara Falcó a Rosalía: los personajes mediáticos de España, bajo la lupa de Giovanna González

telecinco.es 14 AGO 2025 - 12:45h.

La periodista y colaboradora de 'Vamos a ver' analizó los fenómenos populares que protagonizan las noticias del corazón

Además, dice a los famosos que rechazan a la prensa: "Es feo que paséis de largo; estamos trabajando"

Compartir







Giovanna González es una de las colaboradoras de 'Vamos a ver' y tiene años de experiencia en el mundo televisivo y del corazón. Conoce los personajes y sus tramas como nadie y tiene un verdadero olfato para reconocer dónde hay talento para triunfar en la pequeña pantalla.

Por eso, acudimos a ella para que nos ayude a comprender mejor algunos fenómenos de estos tiempos que causan furor en el universo televisivo: Álvaro Muñoz Escassi, Montoya, Tamara Falcó y Rosalía pasan bajo su afilada mirada en este vídeo. Dale Play.

Álvaro Muñoz Escassi: el chico del verano

Este nombre no podía faltar porque la realidad es que nunca falta. Si el año pasado protagonizó todos los programas del verano con sus entuertos amorosos, este verano vuelve a ser noticia por su última ruptura sentimental. Casi como si lo hiciera a propósito para ganar titulares, Escassi se nos instala en la pequeña pantalla y en nuestros pensamientos y no podemos dejar de seguirle los pasos. ¿Por qué genera tanto magnetismo? La opinión de Giovanna, en este vídeo.

Tamara Falcó: la más auténtica

Otra chica de cada verano. O de cada invierno, si recordamos que su escandalosa casi ruptura del compromiso con Íñigo Onieva fue durante unas navidades. Ahora arrasa en las portadas de las revistas con sus vacaciones por Maldivas junto a su madre, Isabel Preysler. Como sea, siempre da contenido, pero, ¿por qué el público la quiere tanto? Giovanna analiza este fenómeno y lo explica con una palabra: la autenticidad.

Montoya: "un histriónico"

Aunque la colaboradora no lo defendió durante su paso por 'Supervivientes', asegura que "tiene enganche" y que puede tener una larga carrera en los medios si él se lo propone. Eso sí, le ha dejado una advertencia: si quiere seguir conquistando a los televidentes, "tiene que aprender a frenar".

Rosalía y Aitana

Las dos cantantes son orgullos nacionales para España y cada paso que dan está en el ojo público. Giovanna ha tenido la oportunidad de entrevistar a las dos en alfombras rojas y nos cuenta qué opina de cada una.