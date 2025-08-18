Melyssa Pinto le dio su primera cita sin testigos a Tom Brusse: así fue el íntimo encuentro entre ambos

Unplugged 18 AGO 2025 - 11:23h.

Revive la cita sin testigos entre Tom Brusse y Melyssa Pinto

Disfruta del trono completo de Melyssa Pinto en Mediaset Infinity

El trono completo de Melyssa Pinto en 'Mujeres y hombres y viceversa' ya está disponible en Mediaset Infinity. Si lo viviste, sabes que fue único. Y si no, ahora puedes descubrirlo todo desde el principio: dale al play y disfruta del programa.

Durante su trono en el programa, Melyssa Pinto tuvo muchas citas con Tom Brusse pero hubo una muy especial: la cita sin testigos. La tronista tuvo la oportunidad de disfrutar de una primera cita en la intimidad y no dudó en elegir a su pretendiente favorito para conocerle un poquito más.

Tom y Melyssa disfrutaron de un íntimo encuentro en el que pudieron acercarse más y hablar en profundidad sobre sus sentimientos. Y él le confesaba a ella que le encantaba haberla visto enfadada en plató: ''Yo quiero una chica con carácter''.

En un ambiente más íntimo, la tronista y el pretendiente compartieron miradas cómplices, confidencias y gestos de cariño que dejaron ver una conexión muy especial. La conversación fluyó con naturalidad y confirmaron, una vez más, la atracción que desde el inicio parecía evidente entre ellos.

