Melyssa Pinto le dio su primera cita sin testigos a Tom Brusse: así fue el íntimo encuentro entre ambos
Durante su trono en el programa, Melyssa Pinto tuvo muchas citas con Tom Brusse pero hubo una muy especial: la cita sin testigos. La tronista tuvo la oportunidad de disfrutar de una primera cita en la intimidad y no dudó en elegir a su pretendiente favorito para conocerle un poquito más.
Tom y Melyssa disfrutaron de un íntimo encuentro en el que pudieron acercarse más y hablar en profundidad sobre sus sentimientos. Y él le confesaba a ella que le encantaba haberla visto enfadada en plató: ''Yo quiero una chica con carácter''.
En un ambiente más íntimo, la tronista y el pretendiente compartieron miradas cómplices, confidencias y gestos de cariño que dejaron ver una conexión muy especial. La conversación fluyó con naturalidad y confirmaron, una vez más, la atracción que desde el inicio parecía evidente entre ellos.