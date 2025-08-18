Las frases de ligar más surrealistas inspiradas en 'Mujeres y Hombres y Viceversa': "¿Sabes contar hombros?"

Salimos a la calle para descubrir qué piropos del mítico programa han usado los españoles para conquistar... y el resultado no tiene desperdicio

Además: las tronistas que mejor aprovecharon la fama según los colaboradores de 'Vamos a ver'

Si pensabas que las frases de ligue de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' eran pura emoción televisiva, prepárate para llevarte una sorpresa. Ahora que Mediaset Infinity ha vuelto a emitir los tronos más icónicos del programa, hemos recorrido las calles de Madrid para descubrir si alguien se ha atrevido realmente a usar frases inspiradas en el programa para intentar conquistar, y la cosa tiene más tela de la que esperábamos.

Nuestro primer protagonista nos ha dejado con la boca abierta, aunque no precisamente por su labia. Cuando le preguntamos qué frase había usado para ligar, se quedó completamente en blanco delante de nuestras cámaras. Las miradas se cruzaban... hasta que su amigo, que estaba al lado, no pudo más y le soltó: "Tus ojos me están hablando". ¡Bingo! Ahí estaba la respuesta que el pobre no conseguía recordar.

La escena ha sido tan genuina y divertida que nos ha recordado a esos momentos de bloqueo total que todos hemos vivido alguna vez. Porque, seamos sinceros, ¿quién no se ha quedado en blanco justo cuando más falta le hacía tener una respuesta ingeniosa? ¡Dale play al vídeo y descubre las frases más surrealistas usadas para ligar!

Parejas que se ríen juntas, permanecen juntas

Pero si hay algo que nos ha quedado claro en nuestro particular sondeo callejero, es que el humor puede salvar cualquier situación. Una pareja nos ha regalado uno de los momentos más divertidos del día cuando ella le espeta a él delante de nuestras cámaras: "Tú seguro que lo has hecho", en clara referencia a haber usado alguna de estas frases legendarias del programa. La reacción de ambos, partiéndose de risa al unísono, nos confirma que efectivamente hubo algún intento de ligue televisivo en su historia de amor.

Este tipo de complicidad es oro puro para la televisión, y es que ver a una pareja que puede reírse de sus propios intentos de conquista pasados es una lección de vida: No hay nada mejor que alguien con quien puedas hacer el ridículo y que encima se ría contigo en lugar de reírse de ti. ¡Dale play al vídeo y descubre que frase usó la pareja!

Entre lo clásico y lo surrealista

Por supuesto, no podían faltar los enfoques más tradicionales. Una joven nos cuenta: "Pues la típica 'qué guapa estás'". Pero, sin duda, el premio a la creatividad se lo lleva el joven que nos cuenta entre risas su obra maestra: "¿Tu padre no será pirata? Porque tú eres un tesoro". Lo que más nos ha llamado la atención es comprobar cómo un programa que marcó a toda una generación sigue presente en el imaginario colectivo. Las frases, los gestos, las situaciones... todo forma parte ya del ADN del ligue español, para bien o para mal.

¿Quieres ver todas estas confesiones y descubrir más historias surrealistas de ligue televisivo? Dale al play y prepárate para reírte con las anécdotas más divertidas.

¿Tronista o pretendiente? Los seguidores de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' eligen su rol favorito

¿Puede realmente surgir el amor frente a las cámaras, bajo la mirada constante del público? Para saberlo, salimos a la calle y preguntamos, a propósito del reestreno de tres de los tronos más populares de la saga, en exclusiva en Mediaset Infinity: Melyssa Pinto, Violeta Mangriñán y Marina Ruiz.

Las respuestas mezclan esperanza y una buena dosis de escepticismo. “Bueno, quién sabe, yo seguro que no lo encuentro, pero igual hay gente que sí”, dice una joven, entre risas. Su tono sugiere incredulidad, aunque deja abierta una pequeña puerta a la posibilidad. En cambio, otro joven se muestra algo más optimista, aunque también consciente de las reglas del juego: “Yo creo que sí. Puede ser que vayas más con un personaje, planeado, pero puedes conocer a alguien interesante”.