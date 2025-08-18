Telecinco.es 18 AGO 2025 - 19:13h.

Telecinco prepara "¡Vaya Fama!", un programa donde descubrirás las últimas informaciones de tus famosos favoritos

Producido en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), el nuevo espacio, que la cadena estrenará próximamente, analizará las noticias de mayor impacto en el mundo del corazón con exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y los ‘momentazos’ que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros.