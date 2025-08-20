Gabriel se separó de su familia hace cinco años y medio tras la muerte de su abuela. Desde entonces, su madre Susi se siente incompleta

La madre de Lourdes, Susi, lleva 24 años en silla de ruedas. Desde pequeña padece una enfermedad degenerativa conocida como atrofia muscular que le obligó a llevar muletas y, un poco más tarde cuando su hija cumplió los tres años, silla de ruedas. Sin embargo, Susi siempre se esforzó para que sus hijos no se diesen cuenta de que se salía del estereotipo clásico de madre y en enseñarles a ser autosuficientes por si acaso el día de mañana no podía ayudarles en lo que necesitasen.

Por su valentía y su admirable forma de ser, Lourdes quiere rendirle homenaje organizando en 'El diario de verano' un reencuentro con su hijo Gabriel, a quien lleva sin ver casi seis años. Su ausencia impide que Susi consiga ser feliz al 100%, por lo que esta sorpresa hará que por fin vuelva a sonreír como antes.

Los hermanos se vuelven a ver casi seis años después

Lourdes le confiesa a Cristina Lasvignes que no le guarda ningún tipo de rencor a su hermano por haberse alejado de la familia: "Lo entiendo tanto y lo conozco tanto". Por eso, la invitada se ha imaginado en numerosas ocasiones cómo sería este reencuentro con Gabriel, quien nada más entrar en plató no consigue contener las lágrimas.

"Dicen muchas veces que huir es de cobardes, yo considero que no, que necesitaba respirar un poco y canalizar la situación de mis yayas y pido perdón por tanto tiempo. No tuve maldad, simplemente no supe expresarme y hui", se justificaba entre lágrimas.

El emotivo reencuentro de Susi con su hijo

Gabriel se prepara para reencontrarse con su madre en la que ha pensado todos los días desde la última vez que se fueron porque "es inevitable no pensar en una madre sobrenatural, ya lo veréis en sus hijos que es la vida. No anda pero no le hace falta, vuela".

Así que, cuando Susi entra en el plató y ve una fotografía del tatuaje que lleva su hijo de ella, los nervios comienzan a florecer. "No estoy muy bien por tenerle tan lejos", afirma a la presentadora, quien por no hacerle esperar más le cuenta la sorpresa que su hija Lourdes tiene preparada. Boquiabierta recibe a su hijo, con quien se funde en un lacrimógeno abrazo.