‘Agárrate al sillón’ ha vuelto a regalar uno momento muy gracioso con la anécdota uno de los concursantes. Víctor sorprendió al público al confesar que sufre un pequeño problema: le cuesta reconocer las caras. Y la anécdota que compartió dejó a todos entre carcajadas.

El concursante relató que, durante una etapa en la que trabajaba en un aeropuerto, pasó un buen rato conversando con un hombre “muy majo” sin darse cuenta de quién era realmente. El detalle es que aquel pasajero no era otro que el mismísimo Denzel Washington.

“Yo le decía: anda, te llamas como mi actor favorito, Denzel Washington… y él me miraba y decía: sí, soy yo”, explicó Víctor, provocando carcajadas en el plató.

Pero la historia no terminó ahí. Tras despedirse del actor, el concursante quiso enmendar el mal rato y pidió a otro viajero que transmitiera sus disculpas y su reconocimiento a Washington.

Solo había un problema: aquel “otro señor” tampoco era un desconocido, sino el mismísimo Lenny Kravitz, lo que multiplicó la incredulidad y la risa del público.

El presentador y los demás concursantes no podían contenerse ante la naturalidad de Víctor, que asumió su despiste con humor: “Es que yo los veía diferentes, otra voz, otra cara…”.