El programa ‘Agárrate al sillón’, presentado por Eugeni Alemany, vivió un momento tan insólito como entrañable durante la participación de Elena, una de las concursantes. Lo que parecía una tarde normal de concurso acabó convirtiéndose en una pequeña consulta médica improvisada en el propio plató.

Elena, enfermera de profesión y con una gran vocación de servicio, reveló ante las cámaras que poco antes de salir a concursar había ayudado a Blanca, una de las maquilladoras del equipo. “Tenía una cicatriz reciente con unos puntos todavía puestos y al verlo no pude evitar ofrecerme para ayudar”, explicó.

El propio presentador, entre risas y admiración, contó la anécdota al público: “Elena se ha montado un pequeño puesto de atención aquí mismo en maquillaje”. Y es que la concursante, previsora, había traído en su bolso material sanitario: “Yo siempre vengo con guantes y un bisturí sin estrenar, lo típico que llevas en el bolso”, bromeó, provocando carcajadas en el plató.

Elena dejó claro que su vocación de enfermera va más allá del hospital y la acompaña en cada momento de su vida. Alemany no dudó en aplaudir el gesto y, fiel a su estilo, cerró la anécdota con humor: “A ver si quitas más puntos y acabas quitando hasta un sillón”.