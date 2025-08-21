Así ha sido el enfrentamiento final entre los dos concursantes de ‘Agárrate al sillón’

El último duelo de ‘Agárrate al sillón’ mantuvo en vilo a los espectadores hasta el último segundo. Rafa Castaño logró retener su sillón tras un enfrentamiento de máxima tensión contra Mari Ly, que rozó la hazaña de arrebatarle el título.

El campeón abrió la ronda con 19 puntos, una marca sólida pero vulnerable, que lo obligó a sufrir con cada respuesta de su rival. “Sigo sufriendo”, admitía Rafa mientras la aspirante encaraba las preguntas que podían cambiar el rumbo del concurso.

El momento más crítico llegó con la pregunta musical. Ante la famosa canción Welcome to the Jungle, la aspirante dudó y apostó por los Rolling Stones, cuando la respuesta correcta era Guns N’ Roses. Ese fallo dejó respirar a Rafa, aunque el suspense continuó hasta el final.

Mari Ly logró recuperar terreno con un pleno en la pregunta sobre Johnny Weissmüller, oro olímpico en natación, y remató con acierto al señalar a Maracaibo como la ciudad venezolana donde “se juntan selva y mar”, según la canción de La Unión. Su marcador final: 18 puntos, quedándose a tan solo a uno del empate con Rafa.

El resultado supuso una doble recompensa: Rafa sumó 5.400 euros más a su marcador, mientras Mari Ly se llevó 1.000 euros y el reconocimiento del público como una de las rivales más duras a las que se ha enfrentado el campeón.