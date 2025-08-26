Logo de telecincotelecinco
PAREJAS

Malú sorprende a su marido Pedro tras contar su historia de superación: "No quiero que te sientas culpable"

Malú creció en las favelas de Brasil y se refugiaba entre libros que le hacían soñar con una vida nueva llena de oportunidades, entonces apareció un malagueño que le robó el corazón y le está ayudando a cumplir todo con lo que soñó.

Esta joven llegaba al plató con un libro para su marido Pedro, el que están escribiendo juntos y hablaba de su vida junto a él: "He cumplido muchos de mis sueños, Pedro y yo hicimos todo juntos, hemos viajado por el mundo y nos casamos".

La que recordaba cómo era su infancia: "Yo no tenía mucho, mi casa era muy sencilla, vivía en un barrio marginal, tenía un poco de miedo, pero salía para estudiar, a mi alrededor no había nada bueno, yo no tenía dinero para viajar y lo hacía a través de los libros". Y cómo a los 17 años conoció a Pedro y todo cambió para ella: "Empezamos un proyecto social para ayudar, ahí conozco a Pedro, él tiene que volver a España, pero viene de nuevo y en 2023 me pide matrimonio".

Ella asegura que "es feliz" y quería llevar a Pedro para decirle algo: "Siente culpa porque renuncié a mi vida en Brasil por estar con él, pero no lo hice, empecé una nueva vida con él".

"Nos estamos descubriendo todos los días"

Antes de la sorpresa, nuestra presentadora conocía a Pedro, el que le hablaba de su historia y recibía el libro que llevaba su mujer para sorprenderle, de la que pronunciaba unas bonitas palabras: "Nos estamos descubriendo todos los días, lo que vamos a escribir juntos..."

En medio de todo esto, Malú entraba al plató para decirle que deje de sentirse culpable y ambos protagonizaban un romántico momento en directo: "Cambiaste mi vida, eres todo lo que tengo y no quiero que te sientas culpable porque sé que estamos construyendo todo esto juntos". Lo que hacía que él se emocionase: "Hemos construido algunas cosas que no esperábamos construir, éramos dos personas que no queriamos casarnos y lo hicimos".

