'El diario de verano' vivió este martes uno de sus reencuentros más tensos. Ahyzanet acudía convencido de que su mejor amiga, Sheila, le había robado de varios de sus objetos personales: una cabeza de buda, un reloj y 20 euros.

Frente a frente, ambos intentaron aclarar la situación, aunque lo que parecía una simple acusación terminó derivando en un cruce de reproches y en un enredo todavía mayor.

El origen de la sospecha

“¿Por qué hiciste todo eso?”, le preguntaba Ahyzanet directamente a Sheila. El joven aseguraba haber encontrado la figura de buda en su casa y, aunque admitió no tener pruebas del dinero, decía que “con todo lo demás que ha pasado” no le quedaban dudas.

Sheila, sin embargo, lo negó rotundamente: “No, yo no soy”. Es más, insinuó que detrás de todo podría estar otra persona: “Tu hermano me dio el buda, no lo cogí yo”, aseguró, desviando así la atención hacia alguien inesperado.

El dinero y el reloj, en el aire

Mientras que sobre los 20 euros Sheila insistió en no saber nada, el reloj fue motivo de una nueva disputa. Ahyzanet la acusaba de habérselo puesto durante un entrenamiento: “Lo tenías puesto al día siguiente”. Ella lo negó con firmeza: “No tienes pruebas de que haya sido yo… había 20 chicos entrenando con nosotros”.

Lejos de acercar posturas, el reencuentro evidenció la ruptura de una amistad marcada por la desconfianza. Aunque Sheila mantuvo su inocencia hasta el final, Ahyzanet siguió convencido de su culpabilidad. La presentadora, ante la falta de pruebas claras, cerró el caso con una reflexión: quizá deban seguir investigando y hablando fuera de plató para salvar su relación.