En un nuevo programa de ‘El diario de verano’, los espectadores fueron testigos de un momento inesperadamente tenso y emotivo: un rechazo en directo. Diego visitó el programa con la intención de declarar su amor a Rafa, un chico con el que llevaba hablando poco más de un mes por redes sociales. Lo que él no esperaba era la negativa tan rotunda que se encontró frente a las cámaras.

Rafa, que recientemente había salido de una relación complicada de siete meses (tras otra relación de cinco años), se mostró sorprendido desde el primer momento.

Cuando le explicaron quién estaba detrás de la sorpresa, confesó que no esperaba en absoluto encontrarse con Diego: “Casi no le conozco, no conocía casi nada de él”, admitió, dejando claro que la idea de un encuentro romántico le pillaba completamente desprevenido.

A pesar de la valentía de Diego al lanzarse a la piscina y mostrar sus sentimientos, Rafa fue claro: no estaba interesado en iniciar nada más allá de la amistad. “Podría ser otra persona, sería más lógico”, comentó, dejando entrever su incomodidad ante la situación.

El momento fue incómodo, pero también comprensible para la presentadora y el equipo del programa, quienes recalcaron que nadie es obligado a participar en estas sorpresas y que a veces los finales no son felices. Diego, aunque decepcionado, agradeció la oportunidad y aceptó el resultado: “Lo siento mucho”, dijo, despidiéndose del programa.