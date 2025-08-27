El participante reveló que su admiración por el piloto asturiano y por la Formula 1 va más allá de lo habitual

Un momento curioso se vivió en el concurso ‘Agárrate al sillón’ con la participación de Miguel, un joven valenciano que, además de estudiar el último curso de Ingeniería Química y trabajar en un despacho de patentes y marcas, sorprendió al confesar su gran pasión por la Fórmula 1 y, en especial, por Fernando Alonso.

Durante su presentación, el concursante reveló que su admiración por el piloto asturiano va más allá de lo habitual: tiene un tatuaje de él. Sin embargo, no se trata de un retrato ni de un símbolo automovilístico, sino de una de las frases más emblemáticas que Alonso popularizó entre sus seguidores: “Trust the plan” (confiemos en el plan).

Miguel explicó que lleva la inscripción en el pie, como muestra de su fidelidad al lema que ha unido a los aficionados del bicampeón del mundo.

Con humor, el presentador le preguntó por su propio plan en el concurso, a lo que Miguel respondió tajante: “Ganar a Rafa Castaño”. Y, de momento, empezó con buen pie: acertó la primera pregunta sobre normativa de tráfico y la segunda sobre la carrera de Xabi Alonso.