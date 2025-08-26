Durante la presentación de Laura, el presentador no pudo evitar lanzar una ocurrencia relacionada con su profesión

‘Agárrate al sillón’ volvió a dejar un momento divertido gracias al desparpajo de su presentador, Eugeni Alemany. Durante la presentación de Laura, una concursante madrileña que trabaja en una gasolinera, Alemany no pudo evitar lanzar una ocurrencia relacionada con su profesión.

Después de que la joven explicara que le gusta salir a atender a los clientes porque “el tiempo se pasa más rápido”, el presentador aprovechó para hacer una sugerencia que provocó las risas del público.

La sugerencia de Eugeni Alemany

“A ver, ya que estamos en el tema de gasolineras... Ese cubo con agua y un mocho que ponéis para limpiar los parabrisas... digo yo que se podría cambiar de vez en cuando, porque a veces deja más mier*** que lo que limpia”, comentaba irónicamente el presentador.

Entre carcajadas, Laura defendió a su estación de servicio asegurando que en su turno sí suelen renovarlo, aunque Alemany insistió con sorna: “Pues parece que los turnos duran siete años, porque el agua está negra”.

El simpático intercambio dio paso a la primera pregunta del concurso, donde la concursante debía adivinar qué instrumento de percusión se conoce como “palillos”. Tras dudar entre varias opciones, Laura se decantó por el triángulo, aunque la respuesta correcta eran las castañuelas. “Triángulos, los del coche…”, continuaba con las bromas Alemany.