Lara Guerra 25 AGO 2025 - 21:13h.

Rafa Castaño se enfrenta en el 'Gran duelo' a Mar, finalista de 'Entre platos anda el juego', antiguo concurso de Telecinco

¡Final de infarto en ‘Agárrate al sillón’! Rafa Castaño a punto de perder el sillón ante Mari Ly

Compartir







En el nuevo programa de 'Agárrate al sillón', seis nuevos concursantes, Mar, Xavi, Pili, Borja, Triana y Semi han sido los contrincantes del campeón que ha vuelto un día más al sillón tras 31 victorias y con 120.500 euros acumulados.

La tensión llegó en el final del programa para Rafa porque no se esperaba que Eugeni Alemany desvelara que Mar, la concursante que ha conseguido llegar hasta la prueba de 'El gran duelo' fue finalista hace 35 años de un concurso de Telecinco, denominado 'Entre platos anda el juego' y consiguió 12.000 euros; el premio más alto que se podía ganar.

Rafa Castaño tras escuchar que su oponente fue finalista de otro concurso de T5: "El criminal siempre vuelve al lugar del crimen"

El programa fue presentado por Juanito Navarro y Doña Croqueta; un dato que el presentador ha utilizado para bromear con Rafa Castaño: "La pregunta es clara, ¿Quién quieres ser, Juanito o Doña Croqueta? Porque puede ser que hoy vuelva a ganar". Tras esto, el concursante responde que "todo puede pasar. El criminal siempre vuelve al lugar del crimen", asegura.

Después, el plató se llenaba de incertidumbre ante la prueba más decisiva de 'Agárrate al sillón'. 120.500 euros en juego marcaban el inicio del 'Gran Duelo'. Rafa Castaño como actual ganador tiene la ventaja de poder elegir su tema y el de su oponente. Los temas de esta entrega son: 'Teléfono, mi casa', 'Barroco', 'Gustos y sabores' y 'Polos Opuestos'; en el que el ganador elegía Barroco y seleccionaba polos opuestos para Mar.

La enfermera es la primera en contestar a sus seis preguntas sin conocer si sus respuestas son correctas hasta que Rafa diga las suyas; sin embargo, acierto tras acierto por parte del concursante indicaban que Castaño estaría cerca del pleno. Bajo la pregunta ¿Quién fue el escultor de 'El éxtasis de Santa Teresa'? finalmente el sevillano hacia un 6/6 preguntas correctas: "Pocas veces hemos visto un pleno en este programa", zanjaba boquiabierto el presentador.