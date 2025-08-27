Patricia Pardo habla como nunca sobre 'Supervivientes' y la marcha de Kike Calleja a Honduras

La presentadora de 'Vamos a ver' opina en exclusiva sobre la marcha de su compañero a Honduras y reflexiona sobre lo que supondrá para el programa

En esta entrevista, Patricia Pardo también responde a la gran pregunta: ¿se ve ella concursando en el reality más duro de la televisión?

Patricia Pardo se ha convertido en una de las voces más esperadas tras la confirmación de que su compañero en 'Vamos a ver', Kike Calleja, pondrá rumbo de nuevo a Honduras para participar en 'Supervivientes All Stars'. En una entrevista exclusiva para esta web, Patricia nos ha dado su opinión sobre el nuevo salto del reportero al reality más duro de la televisión y, además, se ha sincerado sobre un tema inevitable: si ella misma se ve o no concursando en una edición futura.

Patricia Pardo no solo comparte plató con Kike Calleja, sino que ha seguido muy de cerca todo lo que ocurre en el universo 'Supervivientes' desde el otro lado. Su visión es única: habla como compañera, como comunicadora y como alguien que entiende la magnitud del reto que afronta Kike.

Patricia valora el fichaje con el cariño y la complicidad que todos han podido ver entre ellos en 'Vamos a ver'. Para ella, que un rostro tan cercano al programa se convierta en concursante no solo es motivo de orgullo, sino también una oportunidad: la de que, a su regreso, pueda contarles cosas que nunca mostrarán las cámaras. Una reflexión que muestra a la vez la parte profesional y la parte personal de la presentadora.

La pregunta inevitable: ¿participaría Patricia Pardo en 'Supervivientes'?

Pero en nuestra charla exclusiva quisimos ir un paso más allá. En los últimos años, no han sido pocos los rostros de Mediaset que han pasado de los platós a las playas de Cayos Cochinos: colaboradores, periodistas e incluso presentadores se han atrevido a vivir la experiencia. Y en este clima, la pregunta a Patricia era obligada: ¿podría imaginarse ella en una edición futura? ¿Cómo se vería pescando, encendiendo fuego o conviviendo con desconocidos en plena selva?

La periodista respondió con sinceridad y con una naturalidad que sorprenderá a más de uno, pero sin duda la caracteriza. Habló de lo que supondría alejarse de su familia, de cómo fantasea a veces con situaciones propias de la isla y de por qué, pese a todo, su respuesta es clara.

Mientras tanto, Honduras se prepara para recibir a los participantes más recordados de la historia del reality. 'Supervivientes All Stars' será una edición histórica que arrancará el jueves 4 de septiembre en Telecinco, con los concursantes divididos entre Playa Armonía y Playa Caos y con pruebas todavía más duras que en años anteriores. Entre ellos estará Kike Calleja, dispuesto a cerrar las cuentas pendientes de su edición pasada y con la ilusión de vivirlo todo de nuevo. ¡Dale play!