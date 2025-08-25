Rocío Belén Paleari 25 AGO 2025 - 12:11h.

Laura Madrueño ya adelantó que esta edición tendrá más dificultades que nunca, pero la audiencia se ha adelantado y ha pintado su propio retrato de lo que será vivir en 'Armonía' o en 'Caos'

Con veteranos como Jessica Bueno, Gloria Camila o Iván González listos para volver a Honduras, la gente no duda en predecir cómo será la convivencia en cada playa, ¡dale play!

La cuenta atrás ha comenzado. 'Supervivientes All Stars' traerá de vuelta a algunos de los concursantes más emblemáticos de la historia del reality y, como gran novedad, la convivencia se dividirá en dos localizaciones muy distintas: Playa Armonía y Playa Caos.

Laura Madrueño ya adelantó que estas playas supondrán un desafío inédito, con diferencias de privilegios que marcarán la estrategia y el día a día de los supervivientes. Mientras 'Armonía' promete ser un refugio con mayores comodidades, 'Caos' pondrá a prueba la resistencia física y mental de los concursantes.

Queríamos saber qué opina la audiencia y fuimos directos al grano: preguntamos a pie de calle cómo se imaginan 'Armonía' y 'Caos' y a qué concursantes enviarían a cada una.

Armonía vs. Caos: dos mundos opuestos

La audiencia lo tiene claro: 'Playa Armonía' será la playa de la paz, con más recursos, sombra y un ambiente más relajado, mientras que 'Playa Caos' se intuye como “la horrible”, con mosquitos, menos peces y un entorno de mayor dureza y conflicto.

¿A quién ver en cada playa?

Los seguidores ya hacen sus apuestas:

Jessica Bueno suena para estar en Armonía, aunque muchos creen que su enfrentamiento con Gloria Camila brillaría más en Caos. Gloria Camila es la gran favorita para vivir en la playa dura: "Ella a 'Playa Caos', tiene toda la pinta", opinaban los seguidores en la calle.

Iván González es señalado como un posible motor de conflictos si comparte 'Playa Caos' con Gloria Camila. Elena Rodríguez, madre de Adara, parece destinada también a la playa más complicada. Sonia Monroy y Carlos Alba dividen opiniones: mientras algunos creen que merecen un respiro en 'Playa Armonía', otros piensan que son perfiles de guerreros para el 'Caos'.

Los concursantes confirmados

El casting de 'All Stars' está formado por un grupo de veteranos que prometen espectáculo, rivalidades y mucha supervivencia:

Jessica Bueno : Tras su paso en 2011, regresa en uno de sus mejores momentos personales: “Me encuentro más fuerte que nunca, no le tengo miedo a nada”.

: Tras su paso en 2011, regresa en uno de sus mejores momentos personales: “Me encuentro más fuerte que nunca, no le tengo miedo a nada”. Gloria Camila : La hija de Ortega Cano vuelve después de su experiencia en 2017 con un objetivo claro: “Vengo fuerte mentalmente y emocionalmente, quiero darlo todo”.

: La hija de Ortega Cano vuelve después de su experiencia en 2017 con un objetivo claro: “Vengo fuerte mentalmente y emocionalmente, quiero darlo todo”. Iván González : Tras brillar en 'Mujeres y hombres y viceversa' y vivir una primera experiencia en Honduras, vuelve a pesar de jurar que nunca lo haría.

: Tras brillar en 'Mujeres y hombres y viceversa' y vivir una primera experiencia en Honduras, vuelve a pesar de jurar que nunca lo haría. Elena Rodríguez : Recordada por su garra y por ser la madre de Adara Molinero, llega con las ideas claras: “No importa quién sea mi rival, vengo a ganar”.

: Recordada por su garra y por ser la madre de Adara Molinero, llega con las ideas claras: “No importa quién sea mi rival, vengo a ganar”. Sonia Monroy : Una de las finalistas más virales de la historia del reality. Regresa “más guerrera que nunca” desde Hollywood y promete espectáculo junto a su inseparable “Salvaje”.

: Una de las finalistas más virales de la historia del reality. Regresa “más guerrera que nunca” desde Hollywood y promete espectáculo junto a su inseparable “Salvaje”. Carlos Alba : El chef tuvo que abandonar en 2021 por un problema médico y ahora afronta su segunda oportunidad con fuerza y coraje.

: El chef tuvo que abandonar en 2021 por un problema médico y ahora afronta su segunda oportunidad con fuerza y coraje. Kike Calleja: Tras su paso por la edición 2024, el periodista y colaborador de televisión regresa con ganas de superar pruebas y conseguir el collar de líder.

Con este elenco, la aventura en Honduras promete ser más intensa que nunca y el debate ya está servido: ¿Quién crees que encajará mejor en Playa Armonía y quién sufrir�á más en Playa Caos? Dale Play y únete al debate.