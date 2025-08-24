Kike Calleja, concursante de 'Supervivientes All Stars': "Vengo a superar nuevos retos"

Supervivientes 24 AGO 2025 - 17:31h.

Kike Calleja participó en la edición del año 2024 del reality y vuelve a Honduras dispuesto a superar nuevos retos

Esta es la lista oficial de los concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2025’

Kike Calleja se ha convertido en concursante confirmado de la próxima edición de ‘Supervivientes All Stars’. El sevillano se enfrenta a esta nueva aventura hondureña tras ser concursante de ‘Supervivientes 2024’ y con la mayor de las ilusiones: “Estoy feliz de poder volver a vivir esta aventura, de volver a Honduras y sobre todo de poder intentar de nuevo cumplir retos que no pude lograr”.

¿Cómo conocimos a Kike Calleja?

Kike Calleja es uno de los periodista y reporteros más conocidos de Telecinco, pero en su momento, a Kike le conocimos por ser uno de los amores de Terelu Campos. Pese a que lo hubo entre ellos no fue a más, lo cierto es que la hija de María Teresa Campos y Kike se convirtieron en amigos inseparables:

“Una de las personas que me ayudó mucho a salir adelante por todo lo que estaba pasando fue Terelu cuando apareció en mi vida. Ella estaba saliendo de su enfermedad, de la primera vez que le pasó, y eso nos unió muchísimo”, explicaba el colaborador en una entrevista.

Su vida junto a Raquel Abad (‘GH 7’)

Pero Kike Calleja no solo es colaborador de Telecinco y amigo íntimo de Terelu Campos, Kike también es el flamante marido de Raquel Abad, concursante de ‘Gran hermano 7’, y con quien pasó por el altar en el año 2022 en una boda de ensueño a la que asistieron infinidad de invitados del universo Mediaset.

En el 2018 unos amigos comunes les presentaron y ocurrió un flechazo instantáneo. Tan solo cuatro años después se daban el ‘Sí, quiero’ en una ceremonia civil “oficiada” por la mismísima Cristina Cifuentes.

Su paso por ‘Supervivientes 2024’

Aunque algunos concursantes como Ángel Cristo Jr. le acusaron de estar en Honduras solo como escudero de Carmen Borrego, lo cierto es que Kike Calleja dio mucho juego durante su paso por 'Supervivientes'.

A los encontronazos con la propia Carmen Borrego y también con Ángel Cristo, se le sumaron las numerosas declaraciones de amor a Raquel Abad que ya forman parte de la historia de ‘Supervivientes’.