Después de que los actores se enfrentaran en el programa, 'El rival más débil' da paso a un nuevo gremio: el del deporte. Ocho profesionales relacionados con este mundillo se enfrentan en esta ocasión para hacerse con el mayor bote posible y donarlo a la organización que consideren.

Es en este concurso donde descubrimos el nivel cultural de reconocidos personajes procedentes de distintos sectores y también más información sobre ellos. Es el caso de Fonsi Nieto, expiloto del mundial de motociclismo y actual coach del equipo Prima Pramac Racing en MotoGP.

Luján Argüelles le preguntaba al mismo si, por la profesión a la que se ha dedicado toda la vida, había venido en moto pues tenía que abandonar el programa al convertirse en el rival más votado.

"No tengo carnet de moto y no he venido en moto. No he ido en moto por la calle en mi vida. No me saqué el carnet de moto de pequeño y ahora me da vergüenza irme a sacarme el carnet de moto con los chavales de 20 años", le confesaba a la presentadora antes de irse del lugar.

El concursante no se esperaba irse el primero, pero lo que sí que no se esperaban sus compañeros es el inesperado dato que acababa de soltar. "Yo lo que no sabía es que no tenía el carnet de moto. Me ha dejado alucinado", aseguraba Eduardo Iturralde, árbitro internacional con 17 años de carrera en la liga de primera y 15 en segunda.