Alberto Samperio 22 AGO 2025 - 00:05h.

La presentadora le ha recordado a la actriz el meme que todo el mundo conoce cada mes de abril

Luján Argüelles se queda ojiplática con la respuesta de Nacho Medina en 'El rival más débil': "Va a ser meme para siempre"

En el nuevo programa de 'El rival más débil' ocho actores se han enfrentado por ser el rival más fuerte. Una de las participantes que se ha aventurado a llevarse el premio para una asociación ha sido Elena Furiase. La actriz ha llegado al plató con una sonrisa de oreja a oreja.

La presentadora Luján Argüelles ha recibido a todos los artistas pero ha querido detenerse un segundo con Elena Furiase. Ambas protagonizaron en un concurso del pasado un meme que se hizo viral en las redes sociales y que aún hoy en día se sigue recordando cada mes de abril.

"Tú y yo en un concurso. ¿Vienes a renovar el meme?", le ha preguntado entre risas la presentadora. Tras esto, la actriz le ha seguido la broma a Luján: "Vengo a renovar el meme. A ver si esta vez no lo hago yo y lo hace otro compañero y así nos repartimos un poco los mensajitos".

La presentadora del concurso le ha querido dar suerte en el juego: "Solo le pido a la luna que no te salgan preguntas con meses del año". Sin embargo, la hija de Lolita Flores se ha quedado a las puertas del duelo final y se ha llevado la medalla de bronce.

La actriz ha fallado una pregunta sobre Cristóbal Colón y sus rivales la han expulsado. Luján Argüelles le ha invitado a salir del plató: "Ahí está la puerta. Primero abril y luego..." Elena Furiase ha pillado de nuevo el meme y le ha contestado "cerral".