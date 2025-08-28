Tras llevar una vida acomodada y feliz, Regli vio cómo su mundo se desmoronaba al descubrir que su marido estaba profundamente endeudado

En ‘El diario de verano’ se vivió uno de los momentos más emotivos y tensos de la temporada con la historia de Regli, una mujer que, tras llevar una vida acomodada y feliz, vio cómo su mundo se desmoronaba al descubrir que su marido estaba profundamente endeudado.

Lo que más angustia a Regli no es haberlo perdido todo, sino la incertidumbre de no saber cuánto dinero se debe ni a quién. “Tengo miedo a que me hagan algo”, confesaba entre lágrimas en su reencuentro con Paco, su marido.

Paco, visiblemente cansado tras una vida de trabajo incesante, reconocía que lleva años pagando intereses sin descanso: “Estoy pagando intereses y más. Dentro de un tiempo se quitará”. Sin embargo, evitó dar una cifra exacta de la deuda, lo que aumenta la desesperación de Regli, que clama por transparencia: “Yo no puedo vivir así, Paco, no me lo quieres decir por no preocuparme, pero yo tengo miedo por ti y por los niños”.

Pese a todo, Regli le declara su amor

A pesar de la situación límite, Regli reiteró en directo el amor que siente por su marido: “Yo te quiero más que a mi vida, tú lo sabes. Ya me da igual quedarme sin nada, pero no quiero que te pase nada a ti”. Paco, enfermo y con problemas de salud derivados de su esfuerzo diario, insiste en que puede seguir adelante trabajando: “Tengo 61 años, pero puedo todavía”.

Regli relató cómo su vida dio un giro radical tras descubrir la situación: “Yo vivía en una nube y la nube se rompió y caí”. La familia incluso llegó a perder su casa y durante meses vivió en el garaje de su hermana. Pese a todo, ella mantiene la esperanza de que Paco dé un paso y le cuente la verdad: “Yo sé que él es bueno, pero necesito que deje de llevar todo solo en su espalda”.