La tarde en ‘El diario de verano’ estuvo marcada por la tensión, las lágrimas y un inesperado giro de guion. Marc, visiblemente nervioso, acudió al programa para confesarle a su mejor amigo Josema la verdad que lo atormentaba desde hace meses: se había acostado con su novia.

Nada más entrar al plató, la tensión fue palpable. Josema, atónito, se negó incluso a estrecharle la mano. “No lo entiendo, tío, hemos sido como hermanos, he comido en tu casa, hemos crecido juntos, y ahora me traes a un programa para decirme esto”, expresó entre temblores y a punto de llorar, incapaz de asimilar lo que escuchaba.

Marc, arrepentido, no escondió su culpa: “Me siento la persona más hipócrita y mentirosa del mundo. Aquella noche no tenía intención de nada, pero pasó lo que no debía pasar. Desde entonces no he podido dormir tranquilo”.

Durante varios minutos, el plató fue testigo de un doloroso intercambio en el que Marc reconocía la traición y Josema le reprochaba haber dinamitado una amistad forjada desde la infancia. Todo parecía encaminarse a una ruptura definitiva… hasta que llegó el giro de 180 grados.

Un giro inesperado de guion

Con el público y los colaboradores expectantes, Josema soltó la bomba: “Cuando me llegaron los rumores de lo tuyo con mi pareja, yo aún no lo había dejado con ella. Pero después… también quedé con tu exnovia. Si vosotros lo habíais hecho, pensé: ¿por qué nosotros no?”.

La confesión dejó a Marc sin palabras y convirtió al supuesto “traicionado” en protagonista de su propia revelación. “Eres un falso, Josema. Eres un falso”, respondió indignado Marc, cambiando radicalmente el pulso de la conversación.

El reencuentro, que empezó con una confesión de arrepentimiento, acabó en un cruce de acusaciones y una amistad rota en directo.