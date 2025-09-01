Unplugged 01 SEP 2025 - 12:16h.

Ahora tienes todo el recorrido de Melyssa Pinto en un solo clic. Mediaset Infinity reúne ya el trono completo de Melyssa en 'Mujeres y hombres y viceversa'. Una etapa inolvidable que puedes volver a vivir desde el primer momento dándole al play.

En esta ocasión recordamos cómo fue la emocionante final de Tom Brusse y Melyssa Pinto en 'Mujeres y hombres y viceversa' que, después de muchas citas, confidencias y altibajos, abandonaron juntos el plató para emprender su camino juntos.

Melyssa tomó la decisión de elegir a Tom, en lugar de a Álex, en una elección que sorprendió a muchos y emocionó a otros tantos. La química entre ellos, visible desde el primer encuentro, culminó en un final lleno de emoción que dejó ver el amor que sentían el uno por el otro.

La tronista les pedía sinceridad antes de tomar su decisión y Álex era el primero en pronunciarse: ''Vivo en una ciudad que para mí es el paraíso y estoy dispuesto a dejarla, empezar otra vida porque creo que mereces la pena y que cuando llegan estas cosas no hay que dejarlo pasar''.

A Tom no le salían las palabras: ''Yo quiero una vida contigo y ya está''. Tras sus palabras, Melyssa, muy nerviosa, anunciaba su decisión: ''A la persona que voy a elegir es porque creo que me he acabado enamorando y no le quiero perder''.

''Me he enamorado de Tom'', explicaba la tronista, él se acercaba a ella y ambos se fundían en un abrazo y se daban un beso de película firmando así su amor, mientras, Álex abandonaba el plató visiblemente afectado por todo lo vivido en la gran final.

Así se conocieron Tom Brusse y Melyssa Pinto