telecinco.es 01 SEP 2025 - 12:05h.

Conoce a los dos presentadores del nuevo programa de Telecinco

'¡Vaya fama!' pondrá a los famosos en su sitio a partir del próximo fin de semana en Telecinco

Compartir







Cristina Lasvignes, al frente de ‘El Diario de Verano’ desde el pasado 21 de julio, continuará ligada a la cadena poniéndose al frente de '¡Vaya fama!', un nuevo formato producido en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) que abordará la última hora de los famosos con un tono ácido, irreverente y divertido.

Lo hará junto al comunicador, reportero y guionista Fran Ramírez, que afronta su primer proyecto como presentador en la televisión nacional tras su paso por Aragón Televisión, donde ha conducido el espacio de reportajes ‘Aragón es Ohio’ y ‘Agujero de gusano’, dedicado a la ciencia en clave distendida. También ha trabajado en radio, con distintas secciones y programas de humor en Onda Cero y Aragón Radio, y es uno de los autores de la web satírica ‘Errado de Aragón’.

'¡Vaya Fama!' se estrenará este sábado y domingo (13:15 h.) en Telecinco.