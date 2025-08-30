telecinco.es 30 AGO 2025 - 12:57h.

Telecinco desvela la fecha de estreno de '¡Vaya fama!'

'¡Vaya fama!' se emitirá los fines de semana a las 13:15h

Telecinco arranca nueva temporada y, con ella, estrena un nuevo formato para los fines de semana. '¡Vaya fama!' llega a la cadena el próximo fin de semana (6 y 7 de septiembre) y será emitido...

Los sábados y los domingos a las 13:15 horas.

Así será '¡Vaya fama!'

Producido en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), el nuevo espacio analizará las noticias de mayor impacto en el mundo del corazón con exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y los ‘momentazos’ que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros.

Semana de estrenos en Telecinco

Este nuevo programa del mundo del corazón pretende "poner a cada famoso en su sitio". '¡Vaya fama!' se suma así a otros estrenos como la nueva temporada de '¡De viernes!' (el próximo vienes 5) o la llegada de la segunda edición de 'Supervivientes: All Stars' (que arranca el jueves 4).

Por otro lado, el nuevo formato presentado por Santi Acosta, 'El precio de...', que ahondará en los casos con más secretos y controvertidos de la actualidad con documentos y testimonios exclusivos, aún no tiene fecha de estreno.