Hay amistades que se rompen por completo y otras a las que se les da una segunda oportunidad con una explicacióna tiempo. Esto último es lo que ha ocurrido entre 'Frana Gabana' y 'Deli', dos drag queens que han sido muy buenas amigas durante años y que hace tres meses pusieron punto y aparte a su bonita relación.

'Deli' ha decidido traer a la otra a 'El diario de verano' tras varios problemas que hicieron saltar su amistad por los aires. Le recrimina a su examiga que le debe dinero, en concreto 250 euros, por no asistir en el último momento a un evento que habían organizado entre las dos. Además, le echa en cara que le destrozase una botas "caras" tras haberlas usado y una blazer transparente.

Una y otra se ayudaban día tras día pero, al ver 'Deli' que su amiga decía a sus espaldas que era una "falsa", la relación acabó hasta que se han enfrentado a su distanciamiento. "En algunas cosas tiene razón, pero como es tan embustera no te puedes creer la mitad de ellas", dice antes de entrar a plató 'Frana Gabana'.

Le reconoce en directo que le debe dinero

Esta le pide que cuente "lo del viaje a París". Con ello se refería a que 'Deli' llegó a mentirle -tal y como ella misma afirma, tras un enfado que podía agravarse aún más si le decía la verdad. "Me daba miedo", justifica. 'Frana Gabana' le traslada que la mayoría de las acusaciones que ha vestido su examiga "no son verdad".

"Todo el mundo es malo contigo, pero té no eres mala con nadie", le dice. Antes de una fiesta, una y otra discutieron porque, al parecer, 'Deli' escuchó cómo su amiga decía sobre ella que era "'una mosquita muerta'".

Sobre el dinero, 'Frana Gabana' admite que tiene deudas con ella pero que no se las pasa por varios motivos. "No se lo doy porque tiene una peluca verde mia, un corsé efecto mariposa..." le dice. Su examiga, en directo, contesta: "Y tú tienes una peluca morena y pelirroja, la que usabas para hacer la Isabel Pantoja".