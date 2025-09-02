Miguel Salazar Madrid, 02 SEP 2025 - 21:32h.

Flori y Santiago llevan toda la vida juntos. Su ternura ha llegado al corazón de Cristina Lasvinges, presentadora de 'El diario de verano', y seguro que al de más de un espectador que ha visto cómo se rompían al hablar del amor que sienten por su nieta Rocío. Esta joven de 19 años ha sufrido de una leucemia. En 2021 tocó la campana, lo que significaba que su calvario había llegado a su fin tras tres duros años entre ingresos, operaciones y mucha fortaleza.

La dura historia de su nieta Rocío

Pero sus abuelos fueron los que más estuvieron al pie del cañón. La llevaban y la traían de Talavera de la Reina a Toledo a diario si le daba la fiebre. Flori reconoce que su intención era solamente animarla y ayudarla y que en ningún momento quisieron romper a llorar delante suya para que Rocío sintiera que sus abuelos se encontraban bien.

Cuando Cristina Lasvignes le ha desvelado que su nieta se encontraba en el programa, los abuelos no han dado crédito. "No nos lo esperábamos", decía Flori. Santiago se ha emocionado al momento y ha hecho que la presentadora se emocione en pleno directo. "Ay, no me hagáis esto...", le decía a la periodista mientras lloraba a lágrima viva.

"Ha luchado durante 3 años contra la leucemia. No ha estado sola y por eso hoy necesita hablar con dos personas que le hicieron ese camino mucho más fácil", presentaba con mucha emoción Lasvignes.

Rocío comenta que sus abuelos la llaman 'la niña valiente'. "Nunca se rompieron, siempre estaban apoyándome y dándome ánimos", asegura. La joven recuerda que tuvo que dejar toda su vida a un lado para centrarse en su salud. La quimioterapia y sus efectos hicieron que esos momentos fuesen los más duros de su vida. Ahora, ha querido recordarlos con mucho amor y con agradecimiento a sus abuelos, que la arroparon y le demostraron lo que sienten por ella.