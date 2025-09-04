‘El programa de Ana Rosa’, que recupera su horario habitual de lunes a viernes, de 09:00 a 13:30 h., arranca el lunes con una entrevista en plató a Alberto Núñez Feijóo; con la visita de los presentadores de los programas de estreno de la semana en Telecinco: el reencuentro con Joaquín Prat, con ‘El tiempo justo’, y Santi Acosta, con ‘El precio de…’, que avanzará en primicia contenidos de su primera entrega: una entrevista a Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos. Además, el martes recibirá a Leire Díez, exmilitante socialista, un día después de su citación en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado

Entre las principales novedades de la nueva temporada, se suman ocho nuevos colaboradores a la plantilla del programa: la abogada especializada en comercio internacional, Miriam González Durántez y Manuel Marín, director de Vozpopuli, a La Firma; y en la mesa política se incorporan Macarena Olona y Esperanza Aguirre; el subdirector de El Mundo, Jorge Bustos; la nueva redactora experta en tribunales, Adriana Cabezas y el jefe de Opinión de El Español, Cristian Campos.

Junto a las secciones de La Firma, mesa política, sucesos y El Aperitivo, el programa contará, además, con las colaboraciones del meteorólogo Mario Picazo; el director y experto en economía, Eduardo Bolinches; el experto en encuestas y datos, Manuel Mostaza; y el humorista Carlos Latre, que esta temporada continuará interpretando conocidos personajes de la política y la actualidad con el humor que le caracteriza

Compartir







La propia presentadora se muestra muy ilusionada con el estreno de esta nueva temporada de 'El programa de Ana Rosa' y asegura que no se quiere perder nada de lo que ocurre en el mundo: "Vuelvo una temporada más porque están pasando un montón de cosas apasionantes en la política nacional e internacional y no me lo quiero perder", adelanta Ana Rosa Quintana, presentadora del programa de Telecinco.

"Va a ser una época de cambios, con un gobierno que ya no gobierna, que sobrevive, hay muchas noticias que vendrán esta temporada relacionadas con los casos de corrupción. Europa está cambiando con asuntos vitales, con cambios de gobiernos que marcarán la agenda los próximos meses. Está el problema de la vivienda, la inmigración, el nuevo reparto de poderes, todo eso afecta a España. Estaremos pendientes de los cambios en Latinoamérica, Venezuela, de Ucrania -en el avance o no en las negociaciones-, del drama de Gaza, del posible encuentro entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, … Va a ser una temporada trepidante y como cualquier periodista quiero estar en los momentos importantes que son los que cambian los países y los que cambian la historia".

Con esta premisa, Ana Rosa Quintana regresa el próximo lunes 8 de septiembre al frente de ‘El programa de Ana Rosa’ recuperando su horario habitual de 09:00 a 13:30 horas, con las incorporaciones de ocho nuevos colaboradores: Miriam González Durántez, abogada especializada en comercio internacional, y Manuel Marín, director de Vozpopuli, en La Firma; en la mesa política se sumarán Macarena Olona y Esperanza Aguirre; la nueva redactora experta en tribunales, Adriana Cabezas; el subdirector de El Mundo, Jorge Bustos; y el jefe de Opinión de El Español, Cristian Campos. Además, también se une al equipo del programa el experto en encuestas y datos, Manuel Mostaza.

‘El programa de Ana Rosa’ cerró su 20º curso televisivo con un 14% de share (320.000 espectadores), 0,7 puntos por delante de Antena 3 (13,3%) y 1,4 puntos sobre La 1 (12,6%) en su horario de emisión. Entre los programas de actualidad, lidera también en el target comercial de su franja con un 15,3% de cuota de pantalla.

Nuevas incorporaciones

Tras el habitual arranque incisivo con los editoriales de Ana Rosa Quintana, esta temporada se incorporan a La Firma Miriam González Durántez, abogada especializada en derecho internacional y esposa del ex viceprimer ministro británico Nick Clegg, y Manuel Marín, director de Vozpopuli. Se suman al resto de colaboradores con los comunicadores de radio Carlos Herrera y Ángel Expósito; el director de El Español, Pedro J. Ramírez; el director del diario El Mundo, Joaquín Manso; y la redactora jefe de tribunales de El Mundo, Ángela Matialay.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tras el editorial, Ana Rosa moderará la mesa política que volverá a estar representada por un amplio espectro de opiniones. En este curso televisivo se unirán al plantel de políticos Macarena Olona y Esperanza Aguirre y los periodistas Jorge Bustos, subdirector de El Mundo, que esta temporada estará en las mañanas de Cope con Carlos Herrera; la nueva redactora experta en tribunales, Adriana Cabezas; el jefe de Opinión de El Español, Cristian Campos y el director de Vozpopuli, Manuel Marín como nuevos colaboradores de la sección, que este año contará con los periodistas Fernando Garea, Fernando Berlín, Alberto Sotillos, Eduardo Inda, Esther Esteban, Pilar Santos, Antonio Caño, María Claver, Carlos Cuesta, Estefanía Morales Molina, Isabel San Sebastián, Ketty Garat, Rodolfo Irago, Pilar Gómez, José María Olmo, José Luís Gómez Pérez, Javier Casqueiro, Esther Palomera, Esteban Urreiztieta, Irene Tabera y Alejandro Entrambasaguas.

Además, el programa ofrecerá la colaboración del meteorólogo, profesor y presentador Mario Picazo; la del experto en economía Eduardo Bolinches y la del nuevo fichaje Manuel Mostaza, experto en encuestas y datos, que hablarán de los problemas del día a día en estos ámbitos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por su parte, Manu Marlasca se sentará junto a Ana Rosa para desgranar la crónica de sucesos del día y contará con la colaboración de los periodistas especializados Alejandro Requeijo, Mayka Navarro, Dani Montero, Javier Chicote, Luis Rendueles, Vanesa Lozano; del juez José Antonio Vázquez Taín; de los abogados penalistas, Juan Manuel Medina, Juanjo Ospina, Verónica Guerrero y Emilia Zaballos; de los médicos forenses Miguel Gaona y José Cabrera; y del representante del sindicato mayoritario de Mossos, Toni Castejón.

La sección El Aperitivo se ocupará de abordar todos los contenidos de corazón y comentar los realities de la cadena. Ana Rosa tomará el aperitivo a lo largo de la semana con Ainhoa Arteta, Alaska, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Máximo Huerta, Antonio Rossi, Marisa Martín Blázquez, Paloma Barrientos, y los directores de las revistas Lecturas, Luis Pliego; Semana, Jorge Borrajo y Diez Minutos, Vicente Sánchez.

Asimismo, Carlos Latre continuará aportando la nota de humor al programa y esta temporada seguirá interpretando a conocidos personajes de la política y la actualidad que han sido protagonistas de la noticia del día.

Ana Rosa Quintana recibe en el plató a Alberto Núñez Feijóo y adelanta contenidos inéditos de la entrevista de Santi Acosta a Carolina Perles, en el arranque del programa del próximo lunes

Ana Rosa Quintana inicia el próximo lunes el nuevo curso televisivo recibiendo en el plató a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, con el que abordará la actualidad política, social y económica de nuestro país. Además, contará con la visita de los presentadores de los programas de estreno de la semana en Telecinco: se reencontrará con Joaquín Prat, presentador de ‘El tiempo justo’ y con Santi Acosta, de ‘El precio de…’. Con este último hablará de los contenidos de su primera entrega, una entrevista a Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, y adelantará en primicia algunos de los pasajes de los testimonios vertidos durante horas de grabación en torno a su experiencia y vivencia con el exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Fomento.

Además, el próximo martes 9 de septiembre, el programa recibirá la visita de Leire Díez, exmilitante socialista, un día después de su citación en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado.