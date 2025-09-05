Bárbara Rey, Manu Tenoria, Anabel Pantoja, Tania Medina, Pepe Navarro... ¡el mayor talent show jamás visto en televisión!

Alejandro Nieto reacciona al fichaje de su novia, Tania Medina, por 'Bailando con las estrellas'

Compartir







No queda nada para que 'Bailando con las estrellas' sea ya una realidad y nos deje a todos pegados a la pantalla con una espectacular combinación de técnica y esfuerzo físico. Un estreno que tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre a las 22:00 horas en Telecinco. Bárbara Rey, Manu Tenoria, Anabel Pantoja, Tania Medina, Pepe Navarro... un plantel de lujo que harán que el talent show sea recordado para la posteridad como uno de los mayores shows jamás vistos en televisión.

"¿Bailamos?": 'Bailando con las estrellas' nos mostrará que la danza es mucho más de lo que podemos ver: pasión, expresión y, sobre todo, arte. Mucho arte.

Todas estas cualidades brillarán por sí solas en la segunda temporada de ‘Bailando con las Estrellas’. Cualidades que ya hemos podido ver en la espectacular promo de 'Bailando con las estrellas', en donde los concursantes han derrochado talento y del bueno.

El sábado 13 de septiembre a las 22:00 horas en Telecinco. ¡No te lo pierdas!