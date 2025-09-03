Ana Carrillo 03 SEP 2025 - 18:52h.

Alejandro Nieto, finalista de 'Supervivientes All Stars', ha opinado sobre la vuelta de su novia, Tania Medina, a la televisión

Anabel Pantoja, sobre su vuelta a la televisión con su fichaje en 'Bailando con las estrellas': "Doy las gracias"

La segunda edición de 'Bailando con las estrellas' regresa a Telecinco el sábado 13 de septiembre a las 22:00 horas con un nuevo plantel de concursantes, entre los que se encuentran dos exparticipantes de 'Supervivientes 2022': Anabel Pantoja y Tania Medina, en lo que supone el regreso a la televisión de ambas. Quien ha reaccionado a ambos fichajes ha sido Alejandro Nieto, amigo de la andaluza y novio de la canaria.

A comienzos de este verano, los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' tuvieron una crisis que no ocultaron en redes. Supieron reconducir la situación y se dieron una nueva oportunidad, volviendo a convivir en el piso de El Puerto de Santa María que él se compró con el dinero que ganó en 'Supervivientes 2022'. Ahora, han viajado los dos juntos al Festval de Vitoria-Gasteiz: él para presentar la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' y ella para hacer lo mismo con 'Bailando con las estrellas'.

El exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha reaccionado al fichaje de su novia por el concurso de baile con una gran ilusión y le ha mostrado su completo apoyo en su vuelta a la pequeña pantalla. "Te deseo lo mejor y sé que lo harás genial, confiamos en ti", le ha dicho a la canaria, que está entusiasmada con el proyecto: "Estoy en una nube, espero que me vean cada sábado".

Alejandro también se ha alegrado mucho por el regreso de la prima de Kiko Rivera a la televisión y le ha escrito en su último post de Instagram que considera que va a hacer un gran concurso: "¡Vamos, gordi mía! Lo harás genial, confía".