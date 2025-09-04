'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Rafa Castaño

'Agárrate al sillón' comienza con seis nuevos concursantes y Eugeni Alemany advertía a Rafa Castaño: "Tengo que decirte que hay un variado de preparación entre los seis concursantes, tanto intelectual como física". El líder del concurso hasta el momento se mostraba tranquilo y el presentador recordaba que lleva ya acumulados 148.400 euros y 39 victorias. A continuación, Eugeni Alemany daba la bienvenida a los nuevos concursantes.

La primera en entrar era Nita, entrenadora, una 'motomami' de los pies a la cabeza. Luego conocíamos a Ramón, apasionado de los viajes y del buen comer. Después descubríamos a Beatriz, una concursante terremoto que ha batido dos récord guiness. Acto seguido aparecía Tomás, un farmacéutico que asegura tener la fórmula para quitarle el sillón a Rafa Castaño.

Desde fuera de nuestras fronteras, descubríamos a Emilienne, que viene desde Francia dispuesta a quedarse con el sillón. Por último y seguido de ella, entraba Dani, un joven ingeniero informático con muchas ganas de hacerse con la victoria.

Nita, una concursante con mucha energía, desata la locura en 'Agárrate al sillón'

A la hora de jugar, Nita era una de las primeras en hacerlo y su desparpajo y energía, llamaba la atención de todos. La concursante confesaba que la clase que más le gusta impartir es bodycombat mientras lo compagina con sus estudios para ser Policía Nacional. "Yo tampoco domino muy bien el idioma", advertía bromeando al presentador después de que lo hubiera comentado Emilienne, concursante francesa del programa.

Nita se enfrentaba a la pregunta planteada por el programa y se desataba la locura. La participante se enloquecía y corría por todo el plató detrás de Eugeni Alemany protagonizando un cómico momento.