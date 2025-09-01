'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Rafa Castaño

El increíble pleno de Rafa Castaño deja a Eugeni Alemany boquiabierto: "De los pocos que se han visto aquí"

Compartir







Eugeni Alemany da paso a un nuevo trepidante programa de 'Agárrate al sillón'. Seis nuevos concursantes irrumpen en el plató con personalidades muy variopintas, pero con un objetivo claro, eliminar a Rafa Castaño y conseguir el sillón del programa.

Belén es la primera concursante en entrar en el plató, estudiante y amante del cinco y sus múltiplos. Luego conocíamos a Luismi, escritor, actor y profesor es el perejil de todas las salsas. Después entraba Maripaz, mamá de ciencias, experta en aviones y en ganar al futbolín. A continuación, descubríamos a Juanpe, panadero de profesión y con muchas ganas de hacerse con la victoria. Luego entraba Marta, toledana de pura cepa que apunta alto y siempre acierta. Por último, presentaba a Grego, un concursante alegre y disfrutón.

En el turno de Juanpe, Eugeni Alemany preguntaba al concursante por su vida y el participante demostraba que un experto panadero y que tiene un gran sentido del humor: "La meto fría y la saco caliente. Yo no amaso, solo meto y saco", aseguraba.

Estas declaraciones hacían subir la temperatura del plató y provocaba las risas del público y del resto de concursantes. Además, el panadero aprovechaba para hacer una muestra de cómo promociona la baguette: "Hola, buenos días. Si quieren tener un buen día, pasen por la panadería que tenemos la baguette calentita".