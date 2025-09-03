Compartir







Una nueva edición de 'Agárrate al sillón' presentada por Eugeni Alemany arranca en Telecinco. Seis nuevos concursantes acuden al plató del programa para enfrentarse el líder del programa, Rafa Castaño, que ya lleva acumuladas 38 victorias y una suma total de 144.200 euros.

Con un gran clásico de Michael Jackson como música de fondo, Eugeni Alemany presentaba a los nuevos participantes. La primera en entrar era Yol, que se define como conseguidora, pero ya veremos si consigue expulsar a Rafa del sillón. Luego conocíamos a Carlos, bombero y alcalde, que sabe lo que hace. Después descubríamos a Mertxe, que viene a sumergirse en nuestro programa ya que es una experta buceadora.

A continuación llega desde Murcia, Fran, pediatra de profesión y aficionado al Real Madrid. Después veíamos a Laura, trabajadora en una cooperativa ecológica y, por último, Marc, que le sobran recursos para quedarse con el sillón porque trabaja en Recursos Humanos.

Rafa Castaño baila emulando a Michael Jackson

Antes de sentarse en su sillón, Rafa Castaño demostraba lo bien que baila imitando el conocido "moonwalk", uno los pasos más famosos del cantante ya fallecido, Michael Jackson. El líder del programa por el momento, se venía tan arriba que incluso protagonizaba un gracioso tropiezo que provocaba las carcajadas de Eugeni Alemany.

Tras responder a las preguntas del programa y superar las fases, Fran, el pediatra murciano, llegaba al final y se enfrentaba a Rafa Castaño. El recién estrenado concursante alcanzaba 14 puntos, pero era eliminado por Rafa Castaño, que había alcanzado 19 puntos.