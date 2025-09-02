La divertida anécdota de una concursante con un supositorio en 'Agárrate al sillón': "Eso no se traga"

'Agárrate al sillón' arranca con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por eliminar a Rafa Castaño, actual líder del programa

Un concursante sube la temperatura del plató y desata las carcajadas de todos: "La meto fría y la saco caliente"

Rafa Castaño sigue líder de 'Agárrate al sillón' y una tarde más recibe a seis nuevos concursantes que intentarán arrebatarle el liderazgo y levantarle del apreciado sillón del programa. Eugeni Alemany, presentador del concurso, recordaba que Castaño acumula 37 victorias y 141.200 euros de bote.

La primera participante en entrar al plató era M�ónica, una mujer emprendedora y su proyecto de esta tarde es agarrarse como sea al sillón. Luego dábamos la bienvenida a Jorge, de Madrid y universitario, ¿estará preparado?

A continuación, descubríamos a Celia, que pasa el día riéndose, pero hoy viene a jugar muy en serio. Acto seguido, entraba en el plató Rafael, que busca hacerse con el sillón como objetivo principal. Después entraba Ana, farmacéutica y aficionada a la cosmética. Y por último, aparecía Alejandro, profesor de secundaria dispuesto a sentar cátedra.

La cómica confusión de un cliente de Ana: "¿Qué pastillas te tomas?"

El momento más divertido del programa se producía con la primera intervención de Ana, una participante que trabaja en una farmacia. Eugeni Alemany preguntaba a la concursante por una anécdota que le habían comentado de un señor mayor con unos supositorios y la concursante no lo dudaba y comenzaba a explicar lo que pasó.

Ana relataba que un señor entró en la farmacia y la dijo que le costaba mucho tragarse las pastillas que tomaba. Ella le preguntó qué pastillas eran y al enseñarle el bote, vio que eran supositorios y le dijo: "Eso no se traga, señor", decía entre risas la concursante.

