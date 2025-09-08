Josean se hizo súper viral con su video friendo un huevo en una sartén enfrente de un termómetro en Logroño pero... ¡Era fake!

La anécdota de un concursante con Denzel Washington y Lenny Kraviz desata la risa en el plató de ‘Agárrate al sillón'

Compartir







Cada uno de los seis nuevos concursantes de esta nueva entrega de ‘Agárrate al sillón’ llegan al plató con el objetivo de cumplir el mismo propósito: arrebatarle el sillón tan codiciado a Rafa Castaño.

Sin embargo, uno de ellos ya ha cumplido un sueño: hacerse muy viral en redes sociales. Ese es Josean, a quien Eugeni Alemany no ha dudado en preguntar para conocer más sobre esta divertida anécdota.

En Logroño, sus amigos y él idearon un plan al ver que hacía un día tan caluroso como los que hay en Andalucía en verano. “Calentamos una sartén en el bar, salimos corriendo y enfrente del termómetro grabamos un video haciendo un huevo frito en la calle”.

Sin darse cuenta, el concursante acababa de revelar el truco de este video con el que salieron “en todos los sitios”. “Fíjate, habéis desvelado que había trampa. Calentasteis la sartén", le acusa el presentador. "Aunque hacía calor, pero la sartén se calentó", confiesa Josean.

“Uuuhhhh… Fake news, Josean, fakes news. No te puedes creer nada de lo que hay en internet”, le increpa Eugeni Alemany señalándole con el dedo.

¿Eliminará Rafa Castaño a Josean?

Hay un triple empate, con lo cual dos de ellos se tienen que ir. Para ello, Rafa es el indicado para elegir quién deberá abandonar el concurso: "Si ya me duele eliminar a uno imagínate a dos". El primero es Josean, creador del vídeo viral, aunque es su compañero Alejandro quien pone cara de desilusión al escuchar su nombre. "No pasa nada que ahora también tienes faena", le señala el presentador. Por último, el Campeón elimina a Carolina, quedándose finalmente con Alejandro.