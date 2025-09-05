El presentador del programa recibe a seis nuevos concursantes y protagoniza varios momentos divertidos en 'Agárrate al sillón'

Una concursante se enloquece y corre por el plató detrás de Eugeni Alemany tras acertar una pregunta: "¡Socorro!"

Un nuevo programa de 'Agárrate al sillón' arranca una tarde más en Telecinco con la llegada de seis concursantes que vienen dispuestos a arrebatar el liderazgo a nuestro campeón hasta ahora, Rafa Castaño, que ya lleva acumuladas 40 victorias y 152.600 euros.

El primer concursante en entrar al plató era Daniel, un taxista que está listo para dar un viaje de ida a Rafa a su casa para que no vuelva. Acto seguido, conocíamos a Julia, que siempre tiene una historia que contar y un armario que ordenar. Luego descubrimos a Claudio un imitador sin vergüenza que hoy solo quiere ganar.

Instantes más tarde, aparecía María, opositora a Policía Nacional y con todo lo necesario para triunfar. También entraba Jacob, vive en Madrid, pero casi todo el tiempo está en las nubes. Por último, aparecía Arantxa, curiosa y ambiciosa y sobre todo una gran viajera.

¿Cambio de nombres?: la divertida anécdota de Eugeni Alemany

A los pocos minutos de haber comenzado las primeras preguntas, después de que Jacob confesara los problemas que ha tenido con su nombre, Eugeni Alemany entendía este tipo de equivocaciones y compartía con los concursantes una graciosa anécdota. "Yo que me llamo Eugeni, me llegó una carta a nombre de Jenifer. Se ve que al dar mi nombre, la persona colapsó y puso Jenifer Aleman", explicaba el presentador.

Durante el turno de Claudio, imitador y un concursante sin vergüenza, Eugeni formulaba al participante una pregunta clave para su ronda: "¿Quién pronunció la famosa frase: "Be water, my friend?". Claudio, con muchas dudas, respondía Bruce Willis y el presentador exclamaba: "¡Ay que me da!".

Acto seguido, Eugeni Alemany explicaba que su reacción ha sido así porque el concursante ha acertado al 50% y señalaba: "Es Bruce, pero Bruce Lee".