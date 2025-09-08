Joaquín Prat visita el plato de 'El programa de Ana Rosa' para avanzarnos las exclusivas de 'El tiempo justo'

El mensaje de apoyo de Joaquín Prat a Patricia Pardo: "Vas a tener tiempo para demostrar la enorme profesional que eres"

Telecinco lanza esta tarde su nuevo magacín vespertino, ‘El tiempo justo’, presentado por Joaquín Prat. El programa se emitirá de lunes a viernes a partir de las 15:45, justo después de Informativos Telecinco, y llega cargado de novedades y exclusivas.

Joaquín ha visitado el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para adelantar algunos detalles del formato: “Queremos separar muy bien información, análisis y opinión. Llevamos exclusivas de verdad, porque ahora el término está un poco devaluado.” Entre esas exclusivas destaca la primera entrevista televisiva de Ángel Cruz, padre de ‘El pescaíto’, quien rompe su silencio: “ En el plano de las exclusivas tenemos por primera vez a Ángel Cruz, padre de 'El pescaíto'. Se ha convertido en protagonista de una noticia que nunca quiso protagonizar, que la persona en la que más confiaba, su pareja, fue quien acabó con la vida de su hijo.”

Ángel Cruz: "Que pague por el asesinato que cometió, y que lo pague con todas las consecuencias"

Sobre el nombre del programa, Joaquín explicó: “Tiene ese componente nostálgico que apela a mi herencia profesional. Lo decidió la productora, yo no tuve nada que ver, pero me hizo mucha ilusión. Tiene mucha sonoridad y refleja lo que queremos que sea el formato, con ese toque emocional.”

También adelantó parte del testimonio de Ángel Cruz, que se emitirá por completo esta tarde: “Saber que había sido ella me daba ganas de matarla, de hacerle daño. Era mi pareja, yo tendría que haberla conocido mejor. Que pague por el asesinato que cometió, y que lo pague con todas las consecuencias, no viviendo como una reina en la cárcel.”