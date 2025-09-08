La pareja de Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, ha declarado este lunes por las presuntas amenazas de muerte contra Patricia Ramírez.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha tomado este lunes declaración por videoconferencia a la pareja de Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, en la causa abierta por las presuntas amenazas de muerte contra la madre del menor, Patricia Ramírez.

Según han precisado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la comparecencia de la investigada se ha producido a petición suya, después de que el pasado 23 de julio se acogiera a su derecho constitucional a no declarar.

La causa se reabrió tras la denuncia presentada por Ramírez el pasado 31 de diciembre, en la que alertaba de amenazas que habrían sido proferidas por Quezada desde la prisión de Brieva (Ávila), donde cumple condena de prisión permanente revisable.

Un testigo aportó grabaciones con las supuestas amenazas

En la jornada del 23 de julio ya declararon la denunciante, la propia Quezada y un testigo que aportó grabaciones con supuestas amenazas. En paralelo, el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila instruye diligencias por un posible delito de cohecho vinculado al presunto intento de Quezada de grabar un documental desde prisión con la ayuda de teléfonos móviles y favores penitenciarios. Ana Julia Quezada fue condenada en 2019 por el asesinato de Gabriel Cruz, cometido el 27 de febrero de 2018 en Las Hortichuelas (Níjar, Almería). La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo.