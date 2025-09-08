Las grabaciones de las conversaciones entre la novia de Ana Julia y su tarotista, parte fundamental para el juicio por amenazas a Patricia

‘El programa de Ana Rosa’ ha accedido en exclusiva a la declaración del tarotista de Miren, la novia de Ana Julia Quezada, y a las conversaciones telefónicas entre ambos.

En octubre de 2023 la novia de Ana Julia llama a un tarotista para contarle sus problemas sentimentales y, durante todas las llamadas, su pareja confiesa todos los beneficios de los que Ana Julia disfrutaba en la cárcel. Por ejemplo, en una de esas sesiones admitía ser ella la que le llevó el móvil a prisión.

Gracias a las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre el tarotista y Miren se ha podido conocer el modo en el que Ana Julia conseguía un trato de favor en la cárcel de Brieva, en Ávila. Según contaba su pareja al tarotista, la presa habría mantenido relaciones sexuales con un guardia penitenciario para obtener comida, perfumes y privilegios.

“Miren hace todo lo que Ana Julia le pide”

Según ha declarado el tarotista, Miren y Ana Julia compartían un odio especial a Patricia, la madre de Gabriel Cruz, porque según ella “podría acabar con su relación”. Durante su declaración ante el juez en el juicio por las amenazas de Ana Julia a Patricia, el testigo ha explicado qué le contaba Miren en las sesiones: “Le preocupaba qué información tendría Patricia sobre ella. Es su enemiga”.

El miedo por cómo pudiera influir las declaraciones de la madre de Gabriel en su relación con Ana Julia habría sido la causa de las amenazas y la fijación hacia esta mujer: “Con todo lo que está contando, está rompiendo mi relación. Quiere quitarme a Ana Julia”, afirmaba el tarotista sobre lo que le contaba Miren.

Según el testigo, la pareja de Ana Julia le habría confesado una posible venganza contra Patricia: “Como me corten las videollamadas con Ana Julia, me las va a pagar”, declaraba. Además, el tarotista afirmaba que Miren hacía todo lo que la presa le pedía: “Yo temo que puedan hacerle algo a Patricia”, afirmaba.